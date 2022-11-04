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E-5'te takla atan araç kamerada

E-5'te takla atan araç kamerada
E-5'te takla atan araç kamerada

Büyükçekmece E-5 karayolunda dingili kırılan araç takla attı. Sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

E-5'te takla atan araç kamerada - Tıkla İzle

Olay, öğle saatlerinde Mimarsinan Mahallesi mevkii E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 GD 7864 plakalı hafif ticari araç, dingilinin kırılması sonucu şarampole girdi. Metrelerce savrulan araç takla atarak dururken sürücü Metin Ç. ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Mert Yıldırım - Murat Delice

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