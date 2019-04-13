E-5'te tehlikeli yolculuk, koltuğu ve yatağı arabanın üstünde taşıdı

Bu sabah saatlerinde Beylikdüzü'nde E-5 karayolunda Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan araç sürücüleri, arabasının üstünde koltuk ve yatak taşıyan adamı görünce şaşkına döndü. Yolda orta ve sol şeritte 34 UEB 82 plakalı aracıyla devam eden sürücü, üzerindeki yüke aldırmadan araçları da solladığı dikkatlerden kaçmadı. Sinyal vermeden şeritte değiştiren sürücü, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin kendisine sorduğu “Korkmuyor musunuz, düşecek” şeklindeki sözlere elini kaldırıp, “Ne oldu, ne var?” diyerek cevap verdi.

Olası bir kazaya davetiye çıkaran araç sürücüsü bu kadarına da 'pes' dedirtti.

Murat Delice