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E-5'te tır çilesi havadan görüntülendi

E-5'te tır çilesi havadan görüntülendi
E-5'te tır çilesi havadan görüntülendi

Pendik'te limana girmek için E-5 karayolunda sıra bekleyen yüzlerce tır, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tırların saatlerce beklemesi trafik yoğunluğuna sebep olurken vatandaşlar tırların kazalara yol açmasından şikayet etti. Kilometrelerce uzunluktaki tır kuyruğu havadan görüntülendi.

E-5’te tır çilesi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Limana girmek için E-5 karayolunda bekleyen yüzlerce tır, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yolda bekleyen tır sürücüleri Pendik'te bulunan limanda işlemlerin yavaş ilerlemesinden yakındı. Oluşan uzun kuyruk, tır sürücülerinin çektiği çileyi gözler önüne serdi. Vatandaşlar ise yolda bekleyen tırların kazalara sebebiyet vermesinden şikayet etti. Tırların saatlerce E-5'te beklemesinden dolayı trafik yoğunluğu da oluştu.

Tırların oluşturduğu uzun kuyruklardan şikayetçi olan Yavuz Şahin isimli vatandaş, “Burada hep trafiğe neden oluyorlar, üst taraf boydan boya belki 5 - 10 kilometre kapalı. Hep trafik hep trafik” dedi. Tır şoförü Şaban Şahin ise “Akşam 20.00'den beri kuyrukta bekliyoruz. Limandaki gemi kapıları açacak da biz de içeri gireceğiz" diye konuştu.Kilometrelerce uzunluktaki tır kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

Halit Arslan

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