E-5'te yanan araca bakmak isterken kazaya neden oldu

Yangın, 13.15 sıralarında E-5 Karayolu yanyol Cihangir mevki Avcılar istikametinde meydana geldi. 34 UB 5467 plakalı aracın motor kısmı seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtan çıkan dumanı gören sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri motor kısmında yanma olan aracı söndürdü. Araç yangını nedeniyle E-5 Karayolunda ve yan yolda yoğun araç trafiği oluştu. Bu sırada bir kamyonet sürücüsü ve bir otomobil sürücüsü ise yanan araca bakmak isterken maddi çaplı hasara neden oldu. Kaza yapan araç sürücüleri tutanak için araçlarını yol kenarına çekti.

Murat Delice