E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar

Olay, dün gece Beylikdüzü Meydan altgeçidi E-5 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup şahıs, E-5 Karayolu'nda araçlarından inip çiftetelli oynadı. Yolu kapatan gençler dakikalarca oynamaya devam ederken, trafik durma noktasına geldi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mert Yıldırım - Mahsun Işıklı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.