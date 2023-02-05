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E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar

E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar
E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar

Beylikdüzü'nde E-5 üzerinde asker eğlencesi yapan gençler, yolu kapatarak çiftetelli oynadı. Dakikalarca oynayarak trafiği durduran şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar - Tıkla İzle

Olay, dün gece Beylikdüzü Meydan altgeçidi E-5 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup şahıs, E-5 Karayolu'nda araçlarından inip çiftetelli oynadı. Yolu kapatan gençler dakikalarca oynamaya devam ederken, trafik durma noktasına geldi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mert Yıldırım - Mahsun Işıklı

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