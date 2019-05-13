İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

E-5'te yol verme kavgası: 1 yaralı

E-5'te yol verme kavgası: 1 yaralı
E-5'te yol verme kavgası: 1 yaralı

Avcılar’da bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında motosiklet sürücüsü kafasından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün kaskı ile vurduğu aracın camında ise hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde E-5 karayolu Avcılar Ambarlı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle birkaç yüz metre tartıştı. Tartışma sonrasında iki sürücü Ambarlı kavşağına yakın bir noktada durdu. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü kaskını çıkararak aracın camını kırdı.

Darbe sonucu otomobilin camı ve kask parçalandı. İki sürücü arasında yaşanan boğuşmada motosiklet sürücüsü yere düştü. Yere düşen sürücü kafasından yaralandı. Motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşananları anlatan otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün kendisine küfrettiğini ileri sürerek, “Buraya çekti motoru kaskı aldı arabanın camına vurdu. İtiştik sonra, yere düştü o da kafası yarıldı. Kafası yere çarptı” dedi.
Kavganın yaşandığı E-5 karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri yoldaki aracı ve motosikleti kaldırırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.  

Murat Delice

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Mengen pilavı Tarifi, Mengen pilavı nasıl yapılır?

Mengen pilavı Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.