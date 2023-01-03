E-5'te zincirleme kaza:2 kişi yaralı

Kaza Küçükçekmece Sefaköy istikameti E-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda arıza yapan bir aracın durması ile arkadan gelen 34 RA 4488 plakalı otomobil yavaşladı. Arkadan gelen 34 EN 7806 plakalı panelvan araç yavaşlayan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp ters döndü. Daha sonra arkadan gelen iki aracında karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Trafik polis ekipleri tarafından bir sürü kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili konuşan ve takla atan araçta bulunan Naile Altıntaş, “Araçtaydım, komşum beni terapiye götürüyordu, yavaş yavaş geliyorduk. İyice yavaşladı, önde birilerini gördü galiba durmuştu. Sonra arkadan geldi vurdu, sonra biz takla attık, nasıl oldu anlamadık. Biraz bacağım ağrıyor, bir şeyim yok” diye konuştu.

Volkan Kayalar - Hacer İnci - Medeni Topaloğlu



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