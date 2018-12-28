E- atıklarla Tohum Otizm Vakfı'na destek

CarrefourSA, Ataşehir Belediyesi'nin desteğiyle Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Exitcom iş birliğiyle 2018 yılının Ekim ayında başlayan “E – Atık Toplama” projesine destek vererek Ataşehir'deki 14 marketinde kurduğu kutularla atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanmasını sağlıyor. Bu kutularda toplanan atıklar kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir çevre koruma çözümlerini daima önemseyen ve bu doğrultuda birçok ilke imza atan Ataşehir Belediyesi tarafından toplanıyor. Projenin başlamasıyla birlikte Ataşehir'deki CarrefourSA'larda toplanan 500 kilogram elektronik atık, Ataşehir Celal Yardımcı Ortaokulu öğrencileri tarafından Ataşehir Belediyesi'ne teslim edilerek geri dönüşümden elde edilen gelirin Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanması sağlandı.

Kutay Kartallıoğlu: “Çevreyi koruma faaliyetlerimize devam ediyoruz”

E – Atık Toplama Projesi'ne verdikleri desteği değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Hayatımızın her anında yoğun bir şekilde kullandığımız elektrikli ve elektronik ürünler, kullanım sürelerini doldurduktan sonra hem çevreye hem de insan sağlığına zarar vermeye başlıyorlar. Kurum olarak çevreye ve insan sağlığına olan duyarlılığımız doğrultusunda pillerden lambalara, elektronik eşyalardan bitkisel yağa kadar müşterilerimizden birçok atık ürünü toplayarak bilinçlendirme faaliyetlerine imza attık. Bu faaliyetlerimize Ataşehir Belediyesi desteğiyle Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ve Exitcom tarafından düzenlenen E – Atıkların Toplanması kampanyasına destek vererek bir yenisini ekliyoruz. Böylelikle toplumu bilinçlendirme ve çevreyi koruma faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Bu atıkların lisanslı kurumlarca bertarafından elde edilecek gelirin Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak olması ise kampanyanın en gurur verici tarafını oluşturuyor” dedi.