E-Devlet ile kamu kurumlarının personel alımları tek noktadan yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre; e-Devlet sistemi üzerinden verilen hizmetler günden güne artıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yapılan çalışmalar sonucunda Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı hizmet entegrasyonu gerçekleştirildi. Entegre edilen bu hizmet sayesinde Kamu Kurumlarının personel alımlarının tek noktadan yapılması planlanıyor.

Bu hizmetin yanı sıra; Otoyol, Köprü ve Tünel İhlali Geçiş ve Borç Sorgulama hizmeti, PTT- HGS Bakiye yükleme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sorgulama hizmeti de E-devlet üzerinden veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı- İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmeti, Milli Savunma Bakanlığı-Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı Başvurusu hizmeti ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Tapu Devri İşlemleri hizmetini de vatandaş e-Devlet üzerinden alabiliyor.

Su ve kanalizasyon idarelerinin abonelik ve fesih hizmetleri yaygınlaştırılacak

e-Devlet üzerinden yapılan işlemlere yenisinin eklenmesi için de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Su ve kanalizasyon idarelerinin abonelik başvuru ve fesih başvuru hizmetlerinin yaygınlaştırılması öngörülüyor. 'Araçlarım konsept hizmeti' gibi, belli bir konuda bir çok kurum tarafından sunulan hizmetlerin bir araya getirilerek tek noktadan erişimin sağlanacağı konsept hizmetleri sayısının da arttırılması amaçlanıyor. Yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin arttırılması konusunda çalışmalar devam ediyor.

8 ayda E-Devlet'ten yapılan işlem sayısı 5.5 milyarı aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojinin gelişmesiyle birlikte e-Devlet alt yapısının da güçlendiğini belirtti ve vatandaşların e-devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“E-Devlet kapısında 2021 yılının 8 aylık döneminde 5 milyar 514 milyon 941 bin 632 işlem yapıldı. Aynı dönemde vatandaşlar en çok Sosyal Güvenlik Kurumu - 4A Hizmet Dökümü, Türkiye Noterler Birliği - Adıma Tescilli Araç Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı - Vergi Borcu Sorgulama, Sağlık Bakanlığı - HES Kodu Üretme ve Listeleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu - SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi hizmetleri üzerinden işlem yaptı” dedi.

Mevlüt İşli

