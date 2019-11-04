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E-Devlet üzerinden yeni hizmetler

E-Devlet üzerinden yeni hizmetler
E-Devlet üzerinden yeni hizmetler

Devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenen E-Devlet sistemine birçok yeni uygulama daha eklendi. İşte sisteme eklenmiş olan son yeni hizmetlerin listesi...

1-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

-Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş Cihazların Eşleştirilerek Kullanılabilmesi

-Uluslararası Dolaşım Hizmetleri Düzenlemelerine Uymayan Cihazların Eşleştirilerek Kullanılabilmesi

2-Diyanet İşleri Başkanlığı

-Umre Kafile Bilgileri Sorgulama

3-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

-Uluslararası Koruma Kişisel Bilgi Sorgulama Sonuçları

-Geçici Koruma Kişisel Bilgi Sorgulama Sonuçları

Vatansız Kişi Kişisel Bilgi Sorgulama Sonuçları

-İkamet İzni Kişisel Bilgi Sorgulama Sonuçları

4- Ticaret Bakanlığı


 

-Yurt Dışında Yerleşiklik Sorgulama

Cem Radış/İHA

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