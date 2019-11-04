E-Devlet üzerinden yeni hizmetler

1-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
-Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş Cihazların Eşleştirilerek Kullanılabilmesi
-Uluslararası Dolaşım Hizmetleri Düzenlemelerine Uymayan Cihazların Eşleştirilerek Kullanılabilmesi
2-Diyanet İşleri Başkanlığı
-Umre Kafile Bilgileri Sorgulama
3-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
-Uluslararası Koruma Kişisel Bilgi Sorgulama Sonuçları
-Geçici Koruma Kişisel Bilgi Sorgulama Sonuçları
Vatansız Kişi Kişisel Bilgi Sorgulama Sonuçları
-İkamet İzni Kişisel Bilgi Sorgulama Sonuçları
4- Ticaret Bakanlığı
-Yurt Dışında Yerleşiklik Sorgulama
Cem Radış/İHA