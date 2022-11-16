e-Devlet'te Muris adına tapu bilgilerini sorgulama açıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Muris Adına Tapu Bilgileri Sorgulama hizmeti e-Devlet Kapısı'nda açıldı.

T.C KİMLİK NUMARASI İLE TAPU BİLGİLERİNE ERİŞİLEBİLECEK

Söz konusu hizmet ile vatandaşlar miras bırakan kişinin tapu bilgilerini listeleyebilecek ve mahkemeden ya da noterden veraset ilamı alındıktan sonra mirasçısı olunan kişinin T.C. kimlik numarası ile mirasçısı olduğu kişinin tapu bilgilerine doğrudan @ekapi üzerinden ulaşabilecek.

Cem Radış

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.