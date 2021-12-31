E-Devlet'ten bir önemli hizmet daha!

E-Devlet'e yeni eklenen özellik sayesinde şirket ya da ticari işletmelere vatandaşın bilgisi dışında ortak/yetkili eklenmesinin önüne bir tık uzaklıkla engel olunabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi twitter hesabından yapılan duyuruda;

''Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak / yetkili olarak eklenmişim sözleri tarihe karışıyor. Adınıza işlem yapılmaması için E-Devlet'ten kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz'' denildi.

Cem Radış