İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

E-Devlet'ten bir önemli hizmet daha!

E-Devlet'ten bir önemli hizmet daha!
E-Devlet'ten bir önemli hizmet daha!

Günlük hayatımızın vazgeçilmez uygulamalarından biri haline gelen kamu hizmetlerinin vatandaşa hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayan E-Devlet'e bir yeni önemli hizmet daha eklendi.

E-Devlet'e yeni eklenen özellik sayesinde şirket ya da ticari işletmelere vatandaşın bilgisi dışında ortak/yetkili eklenmesinin önüne bir tık uzaklıkla engel olunabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi twitter hesabından yapılan duyuruda;

''Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak / yetkili olarak eklenmişim sözleri tarihe karışıyor. Adınıza işlem yapılmaması için E-Devlet'ten kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz'' denildi. 

Cem Radış

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.