E-fatura ve e-arşiv mükellefleri bunlara dikkat!

Gökhan Bal, e-faturayla ilgili yaptığı bilgilendirmede en çok karşılaşılan sorulardan e-Fatura/e-Arşiv farkına değinerek "E-fatura, yalnızca e-Fatura dahilinde olan kullanıcılara, e-arşiv ise e-fatura sistemine dahil olmayan kullanıcılara oluşturulur. Kullanıcı, e-Faturaya geçiş yapmadıysa ve hizmet verdiği firma e-Faturaya geçtiyse bu ürünü sattığı firmaya e-Arşiv kesebilir. Özetle iki firma da e-Fatura mükellefi ise kesilmesi gereken e-faturadır. Fakat alıcı e-faturada satıcı değilse e-arşiv kesilmesi gerekir" dedi.

“E-arşiv gönderimi, e-arşiv yoluyla ya da kağıt çıktı alarak gönderilir” diyen Bal, “E-fatura sisteminde ise GİB sistemi tarafından alıcının portalına iletilir. E-arşivde GİB tarafından ücretsiz sunulan portal, özel entegratör ya da firmanın kendi bilgi sistemi aracılığıyla kullanılır. E-fatura ise sadece özel entegratörlerle kullanılır” ifadelerinde bulundu.

E-fatura mükellefi olan kullanıcıya e-arşiv düzenlendiği zamanlarda izlenmesini gereken yollardan bahseden Bal, "Bu yollardan biri düzenlenen faturanın iptalidir. İptal edilen faturayı, e-Fatura olarak yeniden düzenlenmelidir. E-belge iptallerini ‘iptal ve itiraz portalı' üzerinden, fatura tarihini baz alarak 7 gün içerisinde sağlayabilirler. İptal süresi geçmesi ya da fatura işlenmiş ise iade faturası talebinde bulunmaları gerekir. Belirtilen adımlar gerçekleşmediği takdirde vergi usul kanunu gereğinde cezai yaptırımlara maruz kalınabilir" diyerek kullanıcıları uyardı.

Ali Yıldız



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