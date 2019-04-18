E-GÜVEN'in ürettiği elektronik sertifika sayısı 1 milyonu geçti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 yılının son çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, üretilen elektronik sertifika sayısı 3 milyon 817 bin 319'a yükseldi. 16'ncı yılında bulunan E-GÜVEN'in ürettiği elektronik sertifika sayısı ise 1 milyonu geçti. Şirket, Türkiye elektronik ve mobil imza pazarında özel sektörün büyük bölümüne hizmet veriyor.

İlk e-imza 2005'te üretildi

Türkiye'de e-dönüşümün temelini oluşturan e-imzayı ilk ürettikleri tarih olan 24 Haziran 2005'ten bu yana yaşanan gelişmeleri değerlendiren E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Türkiye'nin elektronik dönüşümü kapsamında ürettiğimiz ilk e-imza, ülkemiz adına önemli bir milattı. Şirket olarak Türkiye elektronik imza pazarında ayda ortalama 500 bin mobil imzalama ve 25 milyon doğrulama işlemi gerçekleştiriyoruz. 2019 yılı itibariyle sadece bizim ürettiğimiz elektronik sertifika sayısı 1 milyonu geçti. Hiç olmayan bir pazardan mevcut duruma gelmemizde elektronik imza ve mobil imzanın kullanıldığı fayda odaklı ürünler geliştirmemizin, yenilikçi bakış açımızın büyük bir fayda sağladığını düşünüyoruz. Yeni kimlik kartlarına e-imza sertifikası yüklemek için teknolojik altyapımızı hazırlamış bulunuyoruz” dedi.

“3,8 milyon elektronik sertifika oluşturuldu”

Aralık 2018 sonu itibarıyla toplam 3,8 milyon elektronik sertifika oluşturulduğunu belirten Orhun, şu bilgileri verdi: “İçinde bulunduğumuz bilgi çağında zaman çok değerli bir hazine. E-imza ve mobil imza bu konuda hem kamu hem de özel şirketler açısından çok önemli faydalar sunuyor. Zaman, maliyet tasarrufu yanında kağıt ve toner tasarrufu ile çevreye de büyük katkılar sağlıyoruz. Fiziksel ortamda yapılan işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini mümkün kılıyoruz. Yeni kimlik kartlarına yüklenecek elektronik sertifikalarla birlikte e-imza sayısının ve e-imza kullanım alanlarının daha hızlı yaygınlaşacağını öngörüyoruz.”