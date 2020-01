E-Okul VBS Giriş Ekranı| MEB E-Okul Karne Notları Sorgulama

e okul veli bilgilendirme sistemi 2020 giriş... Ara tatilin başlamasını artık çok az bir süre kala öğrenciler sınav notlarını merak ediyor. 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

E-OKUL GİRİŞİ

E-Okul için; yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki giriş seçeneği bulunur. Veli bilgilendirme sistemi ile veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin sınav notlarını sisteme yükleyebilirler.

30 Temmuz 2018 tarihi itibariyle MEB'in resmi sitesi e-Okul'da açıklanacak olan LGS tercih sonuçlarını öğrenmek için E Okul'a giriş yapmanız gerekir. Bunun için "Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası, Okul numarası, Birkaç güvenlik sorusu yanıtmalamanız" ardından LGS yerleştirme sonuçları sayfasına erişmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Okul giriş sayfasına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

E-Okul üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;

- Not bilgisi; Sınav sonuçları, öğretmenler tarafından yüklendikten sonra kontrol edilebilir.

- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak görülebilir.

- Haftalık ders programı; Hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

- Şube not ortalaması; Sınav sonucunda şubenin not ortalaması ile öğrencinin notu karşılaştırılarak, sınıf içerisindeki genel durumu kontrol edilebilir.

Bu bilgiler dışında; diploma puanı, dönem sonunda alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon zaman çizelgesine de E-Okul VBS üzerinden ulaşılabilir.