E-spor izleyicilerinin 532 milyona ulaşması bekleniyor

E-spor sektörü dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Evrensel paylaşılan bir kültüre dönüşmüş oyunlar, iyi oyuncularının ünlerini uluslararası boyuta ulaştırabilecek potansiyelde görülürken, E-spor sektörü takipçi ve izleyici sayısını giderek artırıyor. Newzoo'nun Küresel E-Spor ve Canlı Yayın Pazarı araştırmasında 2022'de küresel boyutta E-spor izleyicisinin yıllık yüzde 8,7 artışla 532 milyona ulaşacağına yer veriliyor. Gittikçe büyüyen ve gelişen E-spor sektörüne önemli katkı sağlayan profesyonel yayıncılar için rekabet ortamı kızışıyorken, Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur da bu rekabet ortamında yayınlarını büyük kitlelere ulaştırmak isteyen yayıncılara 4 öneride bulunuyor.

Güçlü bilgisayarlar profesyonel e-spor yayıncılığının en önemli noktası

İzleyicilerini uzun saatler boyunca ekranda tutmayı başaran yayıncılar bazı ortak özelliklerde buluşuyor. Bunlardan en önemlisi ise tüm hünerlerini ortaya koydukları bilgisayarlar. Yayın kalitesinin en az oyun becerileri kadar ön plana çıkması, yayıncıları iyi bir işletim sistemine ve güçlü bir ekran kartına sahip olan bilgisayarları tercih etmeye yönlendiriyor. Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur oyunseverlerin yayıncılık alanında da performansını artırması için önemli noktaları paylaşıyor.

1. Gelişen sektör daha fazla performansı gerektiriyor. İyi bir işletim sistemi ve güçlü ekran kartı gerekliliği artık her zamankinden daha ön planda. Büyümeye devam eden E-spor dünyası bilgisayar üreticilerini ve oyuncuları, performanslarını artırmaları yönünde zorluyor. Sektörde yaşanan devam oyunları gibi gelişmeler oyun severlerin ilgisini canlı tutarak sizin de sürekli güncel ve güçlü kalmanıza yer açıyor. Bilgisayarınızın oynadığınız oyunların kalitesini her zaman yakalamasına özen gösterin.

2. Oyun aksesuarı tercihleriniz size yeni iş birlikleri ve güncellik sağlar. Sektörün büyümesi oyuncu performansları için geliştirilen aksesuarların daha çok talep görmesini sağladı. Yayıncılık alanında yeni iş birlikleri izleyici kitlenize yeni içerik üretmenize olanak verirken sizin de oyun deneyiminizi daha kaliteli hale getirir. Alternatiflerinin çeşitli olmasından dolayı izleyicilerin genelde 1 dakikada içerikleri tüketmekten vazgeçebildiği bilinen bu yayıncılık sektöründe oyun aksesuarları sizin görünürlüğünüze katkı sağlayabilir.

3. Yayın takviminizi bilinçli oluşturun. Online platformlarda tüketici reflekslerini, üretilen içeriğin kalitesi önemli ölçüde etkiyor. Ürettiğiniz içeriğin kalitesi bazen yeterli olsa da sektörün dinamiklerini unutmamak önemini koruyor. Oyun sektörüne hakim olmak ve rakiplerinizi takip etmek, size yayın takviminizi oluşturmanızda fayda sağlayarak emin adımlarla ilerlemenizde yardımcı olabilir.

4. Sizin için en uygun sistemi belirleyin. Sizin performansınız kadar beraber çalıştığınız bilgisayarınızın yeterliliği de sizi ileriye taşıyabilir. Excalibur bu ihtiyaçlarınıza yönelik olarak Intel 11. ve 12. Nesil'i barındıracak şekilde en güçlü işlemcileri ve NVIDIA'nın GTX ve RTX ekran kartları seçeneklerini barındıran oyuncu laptop ve bilgisayarlarını her zaman etkili olmayı hedefleyen yayıncıların beğenisine sunuyor.