E-Star, FMCG'de e-ticaret yatırımının önemine dikkat çekti

Konuşmasında E-Star'ın kuruluşu ile ilgili bilgi veren Sadem Pehlivan, E-Star'ın kuruluşunun yeni fakat hikayesinin eski olduğunu kaydederek, 5 yıl önce Yıldız Holding bünyesinde başlayan E-Star yolculuğunun 6 ay önce şirketleştiğini hatırlattı. Bugün markalar için dijital dönüşümü gerçekleştirmenin, yeni nesil iş modellerini öğrenmenin ve uygulamanın bir rekabet avantajı oluşturduğunu belirten Sadem Pehlivan, “Yarın tüm bu deneyimler şirketler ve biz profesyoneller için survive etme nedeni olmaktan öteye gitmeyecek. Bu süreçleri yaşamamış, bu değişime ayak uydurmayan markalar ise ne kadar güçlü olursa olsunlar çok zorlanacaklar. İşte bu nedenle biz Yıldız holding olarak bugün farklılaşarak oluşturduğumuz E-Star şirket yapısı ile yarınlara çok ama çok önemli bir yatırım yaptığımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Ülkenin genç nüfusu ile paralel olarak tüketim alışkanlıklarının, satın alma nedenlerinin ve birçok dinamiğin hızla değiştiğini dile getiren Sadem Pehlivan, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu hızlı değişime markalarımızın da eşlik etmesini istiyorsak online kanal dinamiklerini oluşturan refleksleri doğru anlayarak çözümler üretmekten başka bir çaremiz olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu değişimle birlikte değer zincirinin başından sonuna kadar, yani üretimden pazarlamaya, tedarik süreçlerine ve satış modeline kadar tüm fazlarda yaşanacak evrime hazırlıklı olmak gerektiğine inanıyoruz. E-Star olarak da bu değişim yolcuğunda iş birimlerimize ve partnerlik yaptığımız diğer markalara doğru rehberlik yapmayı hedefliyoruz.”

Pehlivan, 2020 yılı ile ilgili olarak da “Lider olduğumuz kategorilerdeki uzmanlığımızı online kanal dinamikleri ile birleştirdiğimiz, doğru enstrümanları bulmak adına durmadan deneyerek kanal tecrübesi edindiğimiz ve kanalın oyuncularına kategori uzmanlığımızı aktaracağımız bir yıl olacak” dedi.