E-ticaret trafiği tavan yaptı

Pandemi döneminde artan internet alışverişleri rekor düzeyde seyrediyor. Bir alışveriş sitesinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da günlük 3 milyon 726 bin olan e-ticaret sipariş adedi, 2020'de yüzde 68'lik büyüme ile 6 milyon 273 bin oldu.

Kargo şirketlerince sağlanan toplam gönderiler arasında, e-ticaret gönderilerinin payı da yüzde 60'a çıktı.

En fazla alışveriş pazartesi günü yapılıyor

Yıllık 2,29 milyar adet sipariş karşılığı 226 milyar liralık pazar büyüklüğüne ulaşan e-ticarette, en fazla alışveriş Pazartesi günleri yapılıyor. Tüm siparişler içinde yüzde 20'lik paya sahip Pazartesi'yi, yüzde 16 ile Salı ve Perşembe izliyor. Çarşamba ve Cuma yüzde 14'erlik paylara sahip iken, Cumartesi yüzde 12, Pazar ise yüzde 9 ile e-ticaret pazarının en sakin günleri olarak dikkati çekiyor.

Aylık bazda ise en fazla alışveriş global kampanyaların düzenlendiği Kasım ayında yapılıyor. 27,2 milyar liralık siparişin verildiği Kasım ayını, 26,2 milyar liralık siparişle Yılbaşı alışverişlerinin yapıldığı Aralık ayı izliyor. En sakin aylar ise Nisan (13,1 Milyar TL) ve Mart (13,7 Milyar TL).

İstanbul ilk sırada

İnternet üzerinden en fazla mal ve hizmet siparişi veren illerin başında İstanbul geliyor. Yüzde 35'llik paya sahip İstanbul, her 3 siparişten birinin adresi oluyor.

İstanbul'u yüzde 11 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir izliyor. Bursa ve Antalya yüzde 3'er, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep ise yüzde 2'şer payla, e-ticaretin en yoğun olduğu diğer Anadolu illeri olarak sıralamada yer alıyorlar.