E-ticaretin önde gelen firmaları İstanbul'da buluştu

Dünya e-ticaretinin önde gelen firmaları, 9. kez düzenlenen World E-Commerce Forum kapsamında İstanbul'da buluştu. Bugün kapılarını açan forum, 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı ağırlayan forum kapsamında 150 bin B2B görüşme gerçekleştirilecek. Forum; bilgilendirme toplantılarının yanı sıra katılımcılarına yeni iş birlikleri ve ticari ortaklıklar oluşturma imkânı da sunuyor. Forum, sektörün önde gelen markalarının yanı sıra kamu ve özel sektörden üst düzey isimleri ve katılımcı ülkelerin büyükelçiliklerini de ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER), E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), Kargoist ve Startup Centrum tarafından desteklenen World E-Commerce Forum'un ana iş ortağı META olurken, ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası üstlendi.

Nart: "Nihai hedefimiz 1 milyon B2B buluşmasına aracılık etmek"

Açılışta konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, global e-ticaret ekosistemine katkı sunmak amacıyla düzenledikleri World Ecom Forum'da, tüm dünyadan ve Türkiye'den e-ticarette lider markaları ve e-ticaret paydaşlarını bir araya getirdiklerini söyledi. Nart, “Foruma katılan pazaryerlerinin e-ticaret pastasındaki payı, 250 milyar dolar civarında. Forum, e-ticaretteki global potansiyeli ortaya çıkarmak ve kullanmak üzere B2B eşleştirme konsepti sunuyor. Foruma özel olarak geliştirdiğimiz DealMaker B2B eşleştirme uygulaması ile önemli iş birliklerine aracılık edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Peter Umundum: "E-ticaret için Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var"

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı, Avusturya Post Yönetim Kurulu Üyesi ve Viyana Ekonomik Forum Başkanı Peter Umundum ise “Son on yılda e-ticaretin büyük bir yükselişi var. Büyük bir potansiyel olduğunu görüyorum. E-ticaret çok uluslararası hale geldi. Satış hacmimizin yüzde 60'ından fazlası Avusturya dışından geliyor. AB, Orta Doğu Avrupa ve Türkiye arasındaki ekonomik bağlantı söz konusu olduğunda ihtiyaç duyulan arka planlar daha önemli hale geliyor. Türkiye ile AB, Orta ve Doğu Avrupa arasında ekonomik bağlantı bulunuyor" dedi.

Ayyarkın: "E-ihracatı 6 kat büyütecek potansiyemiz var"

Konuşmasında Türkiye'nin e-ticaret potansiyeline işaret eden Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, pandemi sonrası değişen tercihler ve yaşam biçimlerinin sonucu olarak e-ticareti “altın çağını” yaşadığını söyledi. Ayyarkın, şu değerlendirmeyi yaptı: “2019 senesinde, yani pandeminin hemen öncesinde e-ticaret küresel anlamda yüzde 15 gibi bir paya sahipti, 2021'e geldiğimiz de bu rakam yüzde 21'e yükseldi. Bu yılı da yüzde 22 gibi bir oranla kapatması öngörülüyor. Küresel ekonomik sıkıntılara rağmen sürekli büyüyen ve ivmesini de artıran bir sektörden söz ediyoruz. Türkiye'deki e-ticaretin hızlı büyümesinde e-ihracatın payı da yadsınılamaz. Ülke olarak e-ihracat alanında geçen 1,5 milyar dolar seviyesindeyken bu yıl 2,5 milyar dolar seviyesini geçtik. Önümüzdeki dönemde 6 kat daha büyüyebilecek potansiyele sahip. Ülkemize e-ihracatla 10 milyar dolarlık bir gelir getirmek için çalışıyoruz.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.