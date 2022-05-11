E-ticaretle birlikte kargo sektörü hızla büyüyor

Yapılan araştırmalara göre, kargo şirketlerinden beklentiler her geçen gün artıyor. Özellikle artık bireysel müşterilerle de ilişkileri çok doğrudan olan kargo şirketleri, bu konularda zaman zaman problemler yaşarken ve yoğun talebe yönelik hizmetlerinin kalitesi doğrudan etkileniyor. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bireysel müşterilerin beklentilerini anlamak ve bu konu üzerinde yatırım yapmak için yoğun araştırmalar yaptık. Bireysel müşteriler en çok beklemekten şikayetçi. Biz beklemeyi sevmiyoruz, bekletmeyi de sevmiyoruz. Bu yüzden tüm iş ortaklarımıza ve müşterilerimize zamanında gitmeyi hedefliyoruz. Ve onlara diyoruz ki: GKN Kargo bekletmez'' şeklinde konuştu.

“Güven ve emanetin sahibiyiz”

Akyürek, kargolarının sağlam gelmesi ve kargo şirketlerine ulaşılabilir olmanın da önemini belirterek, yatırımlarını doğrudan müşteri odaklı yaptıklarını ekledi. Akyürek, şöyle devam etti: “GKN Kargo satıcı ve alıcı arasındaki güven ve emanetin sahibi. Biz bu emanetleri sahipleniyoruz. Kargolarımızı güvenle taşımak öncelikli hedeflerimizden. Şeffaf ve ulaşılabilir olmak adına da gerek sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerek çağrı merkezlerimizden müşterilerimizle doğrudan iletişim kurma konusunda kararlıyız.”

Yıl sonu hedefi 120 acente

Yapılan açıklamaya göre GKN Kargo, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) onaylı yetki belgesi aldı. Şirket böylece, Türkiye'nin en büyük dağıtım şirketlerinin sahip olduğu bu belgeyle birlikte yaptığı yatırımları gözler önüne seriyor. Şirketin Türkiye genelinde 80'in üzerinde acentesi bulunuyor, şirket yıl sonuna dek bu sayıyı 120 acenteye çıkarmayı hedefliyor.

“Müşteri memnuniyeti en büyük ödül”

Gökhan Akyürek, yatırımlar hakkında şöyle konuştu: “Şirketimizin, Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden olma hedefine önem veriyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile bu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz. Yatırımlarımız müşteri memnuniyeti odaklı. Çünkü biz hangi yatırımı yaparsak yapalım iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin memnuniyet duyması bizim için en büyük ödül.”