e-ticarette 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği'

Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacak. İhtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik'te elektronik ticaret pazar yerleri satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak, satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacak.

Yunus Emre Aytekin



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