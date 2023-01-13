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E5 Kara Yolu'nda aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü

E5 Kara Yolu'nda aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü
E5 Kara Yolu'nda aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü

İstanbul E5 Kara Yolu Kozyatağı mevkiinde aşırı süratli otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda önündeki hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

E5 Kara Yolu'nda aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 04.00 sularında E5 Kara Yolu Kozyatağı mevkiinde, Edirne istikametinde meydana geldi. Yağış nedeniyle 10 BAT 91 plakalı aracın sürücüsü Berk Şahin otomobiliyle kayganlaşan yol sebebiyle önündeki 34 CMF 782 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Berk Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Hayatını kaybeden Berk Şahin'in cesedi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Ahmet Emin Şentürk
 

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