E5 Kara Yolu'nda aşırı süratli otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 04.00 sularında E5 Kara Yolu Kozyatağı mevkiinde, Edirne istikametinde meydana geldi. Yağış nedeniyle 10 BAT 91 plakalı aracın sürücüsü Berk Şahin otomobiliyle kayganlaşan yol sebebiyle önündeki 34 CMF 782 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Berk Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Hayatını kaybeden Berk Şahin'in cesedi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Ahmet Emin Şentürk
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