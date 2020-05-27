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E5 kara yolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

E5 kara yolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
E5 kara yolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. Kısıtlama sonrası ilk mesai gününde işe gitmeye çalışan vatandaşların olduğu görülürken, E5 kara yolunda bazı noktalarda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde 23 Mayıs saat 00.00'dan 27 Mayıs 00.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece itibariyle sona erdi. Kısıtlama sonrası ilk mesai gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. Cevizlibağ'da bulunan metrobüs ve otobüs duraklarında işe gitmeye çalışan vatandaşların olduğu görüldü. Avcılar'da da trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Kısıtlama sonrası ilk mesai gününde sabah saatlerinde E5 kara yolundaki trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Selim Bayraktar-Erdal Can İçelli
 

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