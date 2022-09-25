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E5 Karayolu'nda tartıştığı sürücünün üzerine aracını böyle sürdü

E5 Karayolu'nda tartıştığı sürücünün üzerine aracını böyle sürdü
E5 Karayolu'nda tartıştığı sürücünün üzerine aracını böyle sürdü

Bakırköy E5’te yol ortasında iki sürücü bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavganın ardından otomobiline binen sürücü, diğerinin üzerine aracını sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

E5 Karayolu’nda tartıştığı sürücünün üzerine aracını böyle sürdü - Tıkla İzle

Olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy Ataköy E5 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki sürücü birbirinin üzerine yürürken, araya vatandaşlar girdi.

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