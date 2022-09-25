E5 Karayolu'nda tartıştığı sürücünün üzerine aracını böyle sürdü

Olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy Ataköy E5 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki sürücü birbirinin üzerine yürürken, araya vatandaşlar girdi.

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