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E5'te geri geri giden araç trafiği tehlikeye attı

E5'te geri geri giden araç trafiği tehlikeye attı
E5'te geri geri giden araç trafiği tehlikeye attı

Küçükçekmece E5 Bakırköy istikametine giden bir araç, yan yola girmek için aniden durup geri geri gitmeye başladı. Trafiği tehlikeye sokan araç cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

E5’te geri geri giden araç trafiği tehlikeye attı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece E5 Beşyol mevkii Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü bilgileri alınamayan 34 EJT 305 plakalı otomobil yolun ortasında aniden durdu. Araç daha sonra geri geri gitmeye başladı. Trafiği tehlikeye atan araca diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Bir süre geri gitmeye devam eden araç, yan yola girerek yoluna devam etti.

Bir süre geri giden ve tepki gösterildikten sonra yoluna devam eden araç vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Medeni Topaloğlu
 

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