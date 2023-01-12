E5'te otomobil böyle alev alev yandı

Alevlerin yükseldiği otomobile 112 Acil Sağlık Ekibinin yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 13.30 sıralarında E5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serdar Payas idaresindeki 34 AJ 055 plakalı otomobilden Bakırköy istikameti yan yolda seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü aracı güçlükle yol kenarına alarak araçtan indi. Otomobilden yükselen dumanları gören 112 Acil Sağlık ekibi yangın tüpüyle müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

O anlar kamerada

Alevlerin yükseldiği otomobile 112 Acil Sağlık ekibinin yangın tüpü ile yaptığı o müdahale cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sağlık çalışanının elindeki yangın tüpüyle müdahale ettiği görülüyor.

Yangın nedeniyle E5 Bakırköy istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Davut Has - Doğan Can Cesur



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