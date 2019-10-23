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Eaton'dan kesintisiz enerji çözümleri

Eaton'dan kesintisiz enerji çözümleri
Eaton'dan kesintisiz enerji çözümleri

Güç Yönetimi Şirketi Eaton, ETUK Kongresi’nde yeni nesil çözümlerini sundu.

Güç yönetimi şirketi Eaton, İzmir'de gerçekleşen 6'ıncı Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi'nde (ETUK) acil aydınlatma, adaptif tahliye sistemleri, Endüstri 4,0'a hazır easyE4 kontrol röleleri ve dijital kompakt şalterlerini tanıttı.

Yapılan bilgilendirmede; Eaton standında gerçekleştirilen adaptif tahliye sistemleri sanal aktivite ile katılımcılar, sanal gerçeklik gözlüğü ve kollarını kullanarak, simülasyon programında acil bir durum esnasında adaptif tahliye yönlendirme armatürlerini takip ederek binadan nasıl güvenli bir şekilde toplanma alanına çıkabileceklerini deneyimleme şansına sahip oldular.

Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, "Ticari binalara yönelik adaptif tahliye sistemlerimiz ile herhangi bir acil durum halinde, insanları acil durumun kaynaklandığı noktadan uzaklaştıracak şekilde senaryo oluşturarak acil durum yönlendirme armatürlerindeki yön işaretlerini bu senaryoya göre adapte ederek güvenli tahliyeyi sağlayabiliyoruz" dedi.

Özcan ayrıca Eaton'un yeni nesil kontrol rölesi easyE4'e de değinerek, "Yeni nesil akıllı kontrol röleleri esnekliği sağlayıp, nesnelerin internetini (IoT) destekleyecek. easyE4 özellikle makine üretimlerinde, bina tesisatlarında çok sayıda uygulama olanağı sunuyor" dedi.

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