EBA TV Frekans Bilgileri| EBA TV Dijitürk, D-Smart, Tivibu Kaçıncı Kanalda?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ‘TRT-EBA TV' uzaktan eğitim yayınlarının dijital televizyon yayın platformlarındaki bilgileri netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki, hatta mezun statüsündeki öğrencileri ilgilendiren kanal listesi ve frekans bilgileri şu şekilde:

EBA TV FREKANS AYARLARI VE DİJİTAL PLATFORM'DA KAÇINCI KANALDA YER ALIYOR ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKSAT uydu parametreleri:

“HD Alış bilgileri: Alış frekansı: 12.084 MHz Polarizasyon: Yatay (H) Sembol oranı: 13.750 FEC : 2/3.”

“SD Alış bilgileri: Alış frekansı: 11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı: 30.000 FEC : 3/4."

Dijital platformlar:

“TRT EBA TV İlkokul için; TÜRKSAT Kablo Tv: 465. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 401. Kanal, Türkcell TV+: 106. Kanal, D-Smart: 365. Kanal, Digiturk: 151. Kanal.”

“TRT EBA TV Ortaokul için; TÜRKSAT Kablo Tv: 466. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 402. Kanal, Türkcell TV+: 107. Kanal, D-Smart: 366. Kanal, Digiturk: 152. Kanal.”

“TRT EBA TV Lise için; TÜRKSAT Kablo Tv: 467. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 403. Kanal, Türkcell TV+: 108. Kanal, D-Smart: 367. Kanal, Digiturk: 153. Kanal.”