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EBA TV Frekans Bilgileri| EBA TV Dijitürk, D-Smart, Tivibu Kaçıncı Kanalda?

EBA TV Frekans Bilgileri| EBA TV Dijitürk, D-Smart, Tivibu Kaçıncı Kanalda?
EBA TV Frekans Bilgileri| EBA TV Dijitürk, D-Smart, Tivibu Kaçıncı Kanalda?

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle eğitime verilen ara 23 Mart Pazartesi günü sona eriyor. Türkiye'de ilk defa ulusal çapta uygulanacak uzaktan eğitime dair yayınların dijital televizyon yayın platformlarındaki bilgileri de netlik kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ‘TRT-EBA TV' uzaktan eğitim yayınlarının dijital televizyon yayın platformlarındaki bilgileri netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki, hatta mezun statüsündeki öğrencileri ilgilendiren kanal listesi ve frekans bilgileri şu şekilde:

EBA TV FREKANS AYARLARI  VE  DİJİTAL PLATFORM'DA KAÇINCI KANALDA YER ALIYOR ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKSAT uydu parametreleri:

“HD Alış bilgileri: Alış frekansı: 12.084 MHz Polarizasyon: Yatay (H) Sembol oranı: 13.750 FEC : 2/3.”

“SD Alış bilgileri: Alış frekansı: 11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı: 30.000 FEC : 3/4."

Dijital platformlar:

“TRT EBA TV İlkokul için; TÜRKSAT Kablo Tv: 465. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 401. Kanal, Türkcell TV+: 106. Kanal, D-Smart: 365. Kanal, Digiturk: 151. Kanal.”

“TRT EBA TV Ortaokul için; TÜRKSAT Kablo Tv: 466. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 402. Kanal, Türkcell TV+: 107. Kanal, D-Smart: 366. Kanal, Digiturk: 152. Kanal.”

“TRT EBA TV Lise için; TÜRKSAT Kablo Tv: 467. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 403. Kanal, Türkcell TV+: 108. Kanal, D-Smart: 367. Kanal, Digiturk: 153. Kanal.”

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