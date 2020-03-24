EBA'ya erişim ve uzaktan eğitim kolaylığı

Öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü verilen ilk derslere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden katılım sağladı. Eğitim bilişim ağı EBA aracılığı ile öğrencilerin derslerinden geri kalmaması sağlanacak ve öğrenim devam edebilecek.

Yeni nesil teknolojileri ve hayatı kolaylaştıran ürünleri ile her zaman tüketicisinin yanında olan Vestel, Smart TV'leri ile öğrenci ve öğretmenlerimize uzaktan eğitim kolaylığı sağlıyor. Vestel AR-GE mühendisleri, EBA'ya erişimi kolaylaştırmak için Smart TV ekranlarını platforma uygun olarak dersler başlamadan önce güncelledi. Bu sayede öğretmen ve öğrenciler, eğitim bilişim platformu EBA'ya Vestel Smart TV ekranlarından kolaylıkla ulaşabiliyor. MEB tarafından yayınlanan çevrimiçi dersleri de takip edebiliyorlar. Kullanıcılar, Vestel Müşteri Hizmetleri'ni arayarak EBA kurulum desteği de alabiliyorlar.