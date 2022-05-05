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Eber Gölü'nde süzülen flamingolar güzellikleriyle mest etti

Eber Gölü'nde süzülen flamingolar güzellikleriyle mest etti
Eber Gölü'nde süzülen flamingolar güzellikleriyle mest etti

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Eber Gölü'nde konaklayan binlerce flamingonun fotoğrafını paylaşarak, “Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz. Bu şehir gerçekten inanılmaz. Sadece biraz bakmak gerekiyor. Bu resim dün Eber gölünde çekildi. Flamingolar sanki dans ediyor” dedi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki Eber Gölü'nde konaklayan binlerce flamingolar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İlçe sınırlarında Emir ile Sultandağları arasındaki 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahip Eber Gölü, göçmen kuşların önemli uğrak merkezlerinden biri olarak kuş gözlemcileri için önemli bir nokta. Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'nün, her yıl Nisan ve Mayıs aylarında flamingolar ve pelikanlar konaklıyor.

Vali Çiçek sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altını şu notu düştü:

“Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz. Bu şehir gerçekten inanılmaz. Sadece biraz bakmak gerekiyor. Bu resim dün Eber gölünde çekildi. Flamingolar sanki dans ediyor.”

Mevlüt Tınas
 

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