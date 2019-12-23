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Eber Gölü'nde yangın

Eber Gölü'nde yangın
Eber Gölü'nde yangın

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü’ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

Bolvadin İlçesinde Eber Gölü'nde sazlık yangını çıktı. Çıkan yangına sulak alanlarda bulunması gereken yangın söndürme teknesi olmaması nedeniyle müdahale edilemedi. Bolvadin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin de yangına arazi şartları nedeniyle müdahale edemediği belirtildi. 5-6 noktadan başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevler müdahale edilmediği için kontrol altına alınamıyor. Gündüz başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden Eber Gölü'ndeki sazlıklardan yükselen alevler, ilçe merkezinden de görüldü. Yangın sonucu, gölde yaşayan kaplumbağa ve kuş türü bir çok canlının telef olmasından endişe ediliyor.

Mücahit Kuzu

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