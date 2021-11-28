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Eber Gölü'nde yine alevler yükseldi

Eber Gölü'nde yine alevler yükseldi
Eber Gölü'nde yine alevler yükseldi

Türkiye’nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Çay ilçe sınırları içerisinde kalan bölümünde yine yangın çıktı. Gölün kuruyan bölümlerindeki kamışların alev alev yandığı kısmındaki yangına güvenlik gerekçesi ile müdahale edilemiyor.

Eber Gölü’nde yine alevler yükseldi - Tıkla İzle

Çay ilçesine bağlı Mandıra köyü bölgesinde çıkan yangın kısa sürede gölün büyük bir bölümüne yayıldı. Uzun süren kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken, yangın bölgesinden çıkan dumanlar ise kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangının gölün kuruyan kısmında olması ve zeminin bataklık tehlikesi oluşturmasından dolayı itfaiye araçları alevlere müdahale edemezken, bundan dolayı alevler kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Yangından dolayı bölgeye sevk edilen Çay İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Bölgede devam eden yangına müdahale etmek için itfaiye ekipleri de teyakkuz halinde bekliyor.

Onur Dal
 

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