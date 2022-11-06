İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın

Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın
Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın

Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında yangın çıktı. Sazlık alandaki yangın devam ediyor.

Yangın, Eber Gölü'nün Çay ilçesine bağlı Deresinek beldesi kısmında kalan sazlık alanında meydana geldi. Sazlıkların alev aldığı yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Uzun süren kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken, dumanlar Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinden de görüldü. Bölgenin bataklık olmasından dolayı itfaiye araçları alevlere müdahale edemiyor.

Onur Dal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.