Eber Gölü'nden sevindiren görüntü

Son aylarda kuraklık ve kamış yangınları ile gündeme gelen Eber Gölü kış mevsiminin gelmesi ile eski günlerine kavuşmaya başladı. Gölün Çay ilçesine bağlı Eber beldesinde su seviyesinin gözle görülür bir şekilde artması bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında olan ve gölden elde edilen kamış da su seviyesinin yükselmesinden nasibini alarak önceki yıllara göre daha fazla artmaya başladı.

Bölge sakinlerinden Yılmaz Karadeniz, gölün kuraklıktan kuruyup gitmesine karşın alınan önlemlerin daha fazla arttırılması gerektiğini kaydederek, “Eber Gölü öncelerden çok iyiydi, ama iki sene önce kurumaya başladı. Bizler bu gölde yaklaşık 20-30 yıl boyunca kamış biçtik. Geçen sene bu bölgeler kuruydu ve hayvanları yayıyorduk, ama bu sene maşallah su seviyesi arttı” diye konuştu.

Onur Dal



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