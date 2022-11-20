Eber Gölü'nden yine dumanlar yükseldi

Yangın, gölün Kesikliöz mevkiindeki kuruyan kamışların bulunduğu alanda çıktı. Rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına Bolvadin ve Çay ilçesinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Gölde meydana gelen yangın ile kasım ayında çıkan yangın sayısı 4 olurken, durum akıllarda soru işaretleri uyanmasına neden oldu.

Öte yandan, gölden yükselen dumanlar ise dron ile havadan görüntülendi.

Onur Dal



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