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Eber Gölü'nden yine dumanlar yükseldi

Eber Gölü'nden yine dumanlar yükseldi
Eber Gölü'nden yine dumanlar yükseldi

Eber Gölü’nün Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan kuruyan kısmından yine alevler yükseldi. Gölde kasım ayı içerisinde 4 defa yangın çıkması akıllarda soru işaretleri uyandırdı.

Yangın, gölün Kesikliöz mevkiindeki kuruyan kamışların bulunduğu alanda çıktı. Rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına Bolvadin ve Çay ilçesinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Gölde meydana gelen yangın ile kasım ayında çıkan yangın sayısı 4 olurken, durum akıllarda soru işaretleri uyanmasına neden oldu.
Öte yandan, gölden yükselen dumanlar ise dron ile havadan görüntülendi.

Onur Dal
 

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