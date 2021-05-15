‘Eber Sarısı' bu sene de eşsiz güzelliği ile açtı

Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde her yıl olduğu gibi bu yılda baharın gelmesi ile Eber Sarısı (Vuralia turcica - Thermopsis turcica) açtı. Eber Sarısı'nın açması aynı zamanda baharın ve sıcak havalarında gelmesinin müjdecisi olarak biliniyor.

Eber Sarısı bitkisi, yeryüzünde sadece Eber ve Akşehir Gölleri çevresinde doğal olarak yetişmektedir. Yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek türdür. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmektedir. İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde, ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcuttur. Eber Sarısı'nı izinsiz koparma ve taşımanın cezasının ise 73 bin TL olduğu bildirildi.

Öte yandan, Eber Sarısı'nı görüntülemek isteyen ve her yıl göl kenarına gelen fotoğraf sanatçılarının ise bu yılda kısıtlamaların kalkmasını bekledikleri öğrenildi.

Onur Dal