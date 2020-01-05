Ebrar Karakurt: "Başaracak güce sahibiz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, 07-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'ne dair açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, milli takımda forma giymenin harika bir duygu olduğunu aktararak, "Milli takım forması giymek çok farklı bir duygu. Milli formayı giymek, 2012 Londra Olimpiyatları'ndan bu yana hayalimdi. Milli takım forması altında oynamak, ülkemi temsil etmek, milli duygular ile sahada çıkmak harika bir duygu" şeklinde konuştu.

"Olimpiyatlara gitme şansımız çok yüksek"

Elemelerde olimpiyatlara katılma şanslarının yüksek olduğunu belirten Ebrar, "Olimpiyat Oyunları, bir sporcunun görebileceği, gidebileceği en üst düzey organizasyonlardan biri. Her sporcunun hayalidir. Ben de olimpiyatlarda mücadele ederek olimpik bir sporcu olmak istiyorum. Şansımız çok yüksek. Bunu da başaracak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın bizi desteklemelerini istiyoruz"

Başarılı oyuncu, zorlu müsabakalar geçireceklerinin altını çizerek, "Güçlü takımların olduğu dengeli bir grupta yer alıyoruz. Karşılaşmalar zorlu geçecektir. Tüm takımlar, olimpiyat vizesini alabilmek için savaşacak. Hollanda'da Türk vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Heyecanımıza ortak olmalarını ve bizleri desteklemelerini istiyoruz" diye konuştu.