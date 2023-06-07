Ebrar Siteleri'nin müteahhidi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremde Ebrar Sitesinde yıkılan ve çok sayıda vefatın gerçekleştiği binaların müteahhitlerinden biri olan şüpheli Tevfik T. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen müteahhit, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Metehan Nazlı

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