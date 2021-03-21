EC BOXİNG boksörü Igor Mikhalkin, Moskova'da tarih yazdı

Uzun yıllardan beri Türk kulübünün forması altında ringlerde destan yazan Igor Mikhalkin'in promotörü ve EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, sporcusunun performansından memnun olduğunu vurgulayarak, "Pandemi dolayısıyla ringlerden uzak kalan Igor, bugün muhteşem bir performans gösterdi. Güçlü rakibi Denis Tsaryuk'u dördüncü rauntta nakavt ederek büyük bir başarıya daha imza attı. Uzun zamandır ringlerden uzak kalmasına rağmen beklediğimiz performansın üzerinde başarı sergiledi. Bu da bize gösterdi ki, önümüzdeki dönemde yeniden dünyanın zirvesinde adımızdan söz ettireceğiz. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu ve ardından yeniden dünya şampiyonluğu için yelken açacağız. Gelecek hafta da yine iki kez Olimpiyatlarda dövüşmüş olan 1.95'lik boksörümüz Erik Pfeiffer, 27 Mart'ta İngiltere ringe çıkarak eldiven giyecek. Ardından diğer boksörlerimiz birer birer ringlerde olacak. Bir yıldan fazladır pandeminin etkilediği boks ringlerini yeniden hareketlendireceğiz. Ardından en büyük hedefimiz ülkemizde dev galalar düzenleyerek, dünya çapındaki başarılı boksörleri Türk seyircisiyle buluşturmaktır" dedi.

Organizasyon planlarını düzenleyen Erol Ceylan'ın modacı eşi Alexandra Ceylan, pandemi kuralları dolayısıyla uluslararası uçuşlar yapamadıklarını ve salonlara giderek birebir boksörlerini destekleyemedikleri için üzgün olduklarını belirtti.

EC BOXİNG Spor Kulübü Basın Danışmanı Vedat Alyaz, başarılı boksörlerinin bugüne kadar iki kez dünya şampiyonu olduğunu dile getirerek, "Igor Mikalkhin, profesyonel arenada çıktığı 26 maçın 24'ünü kazanarak dünya çapında başarılara imza atmıştır. İki kez dünya şampiyonu, dört kez Avrupa şampiyonu ve çok sayıda diğer şampiyonlukları bulunmaktadır. Son dünya şampiyonluk maçını Amerika'da yaparken, efsane dünya şampiyonu Sergey Kovalev'e karşı verdiği mücadelede kaybetmişti. Sporcumuzun gelecekte yeniden dünya şampiyonu olmasına kesin gözüyle bakılıyor" şeklinde konuştu.