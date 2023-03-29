Ecdat yadigarları depremden etkilenmedi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana belen ve “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremler 11 ilde en büyük yıkımı Hatay'da yaşattı. Türkiye'nin yanı sıra Suriye'yi de vuran deprem nedeniyle Halep kentinde de büyük yıkıma neden oldu. Kültür varlıklarının da zarar gördüğü depremde bazı ecdat yadigarlarının etkilenmediği görüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde Türkiye ile Suriye sınırının hemen Suriye kısmında bulunan ve II. Abdülhamid Han tarafından inşa ettirildiği düşünülen demiryolu köprüsünün ilk günkü gibi ayakta durması dikkat çekti. Gerek demiryolu gerekse de köprü hakkında kaynaklardan net bir bilgiye ulaşılamasa da köprünün II. Abdülhamid Han döneminde Hicaz demiryoluna bağlantı olarak inşa ettirildiği tahmin ediliyor. 1900-1908 yılları arasında yaptırılan Hicaz demir yolunun Suriye bağlantı kısmı olduğu düşünülen demiryolu köprüsünün inşa tarihi ise bilinmiyor.

Öte yandan depremde pek çok mezarlığın da yıkıldığı dikkat çekerken Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Türkmen Mezarlığında herhangi bir hasara rastlanmadı. Kayı Boyu damgalı mezar taşlarının bulunduğu mezarlık ve çevresindeki taş duvar ile mezarlığın içinde bulunan kubbeli yapı depremde hasar görmedi. Pek çok farklı Türk boyunun da damgalarının yer aldığı mezarda arkeolojik çalışmalar sürdürülüyor.

Aykut Yeniçağ - Ali Gözeten - Yakup Söylemez

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.