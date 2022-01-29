Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri böyle yakalandı

Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 11 şahıs tespit edildi. Operasyonda kasten öldürme eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 11 şahıs, 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan, Kadir Yasak'ın Büyükçekmece'de günü birlik bir evde yakalandığı öğrenildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.











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Sadık Kahraman



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