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Ece Seçkin'den köpeklerin zehirlenmesine tepki

Ece Seçkin'den köpeklerin zehirlenmesine tepki
Ece Seçkin'den köpeklerin zehirlenmesine tepki

Ece Seçkin, Ankara Batıkent’te sokak köpeklerinin zehirlenmesi ile ilgili tepkisini sosyal medyada yayınladığı video ile gösterdi.

Ece Seçkin’den köpeklerin zehirlenmesine tepki - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde Ankara Batıkent'te köpeklerin zehirlenmesi ile ilgili Türkiye'de birçok kişi tarafından tepki gelmişti. Konu ile ilgili şarkıcı Ece Seçkin sosyal medyadan paylaştığı video ile gösterdi. Ünlü şarkıcı, "Özür dilerim böyle bir video çekmek durumunda kaldığım için, lütfen hayvanlara zarar vermeyin onlara verdiğiniz şiddet çok büyük günah. Sebepsiz yere hayvanlara yaptığınız şiddet aynı zamanda biz insanlara da yaptığınız bir şiddet" dedi. 

Böyle durumlarda genelde sosyal medyadan uzak kalmayı tercih ettiğini belirten Seçkin, "Çünkü çok etkileniyorum, bu gecede öyle benim için ve uyumam imkansız. Bırakın yemek bulmayı çoğu zaman içecek temiz su bile bulamayan gariban köpekleri açlıklarından vurarak zehirleyen zihniyet. Hiç mi vicdanınız yok bu kadar mı nefret dolusunuz. Bu şiddeti durdurmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Yoksa hepimize yazıklar olsun" şeklinde konuştu.  

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