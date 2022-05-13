ECE Türkiye'den eğitimde fırsat eşitliğine destek projesi

Sanatçı Cenk Yüksel'in sesi, resmi, hikayeyi ve dijitali bir araya getiren ‘Sesim Resim' projesi AVM sektöründe faaliyet gösteren ECE Türkiye'nin ana sponsorluğunda, eğitimde fırsat eşitliği teması ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına hayata geçiyor. ‘Sesim Resim' kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, TEGV'in nitelikli eğitim desteği verdiği kişiler ve eğitim gönüllülerinin ilham veren hikayeleri Cenk Yüksel tarafından resmedildi. Hikayeler ünlü isimler Arif Pişkin, Cem Davran, Ceyda Düvenci, Eda Erdem, Emre Kınay, Sunay Akın, Umut Oğuz, Yetkin Dikinciler, Zeyno Eracar ve Ziynet Sali tarafından seslendirildi. Resimler, Mayıs-Ekim ayları arasında ECE Türkiye tarafından yönetilmekte olan 7 alışveriş merkezinde sergilenecek. Ziyaretçiler, resimlerin yanına eklenecek QR kodları sayesinde resimlerin birbirinden özel ve duygu dolu hikayelerini ünlü isimlerin seslendirmesiyle dinleme ve hikaye sahiplerinin dünyasına yolculuk etme imkanı bulacak. Tabloların satışıyla projeden elde edilecek gelir, TEGV'e aktarılarak yine eğitime desteğe dönüşecek.

“Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Sesim Resim projesine sponsor olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını söyleyen ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO'su Nuri Şapkacı, “20 yılı aşkın süredir alışveriş merkezi sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye'nin 5 ayrı ilinde 11 alışveriş merkezinin uzun dönemli yönetimini üstlenmiş bir firma olarak, topluma fayda sağlamak amacıyla başta eğitim, sanat ve spor olmak üzere pek çok alanda projeler ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Değerli sanatçı Cenk Yüksel'in Sesim Resim projesi, bizi Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEGV ile bir araya getirdi. Büyük başarı kazanmasını umduğumuz bu projeyle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına ve çocuklarımızın okul dışı nitelikli eğitim desteği almalarına katkı sağlamak en büyük arzumuz. Resmedilen hikayeler bize gösteriyor ki Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi kıymetli vakıflar, bu vakıflarda gönüllü çalışan insanlar ve projenin sahibi Cenk Yüksel gibi bu vakıflara gönüllülük esası ile katkı sağlayan sanatçılarımız sayesinde çocuklarımızın hayatları değişebiliyor. Ne mutlu bize ki, bizim de çorbada bir tutam tuzumuz bulunacak” dedi.

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO'su Semet Yolaç Canlıel ise şunları söyledi: “Eğitimin, bireyin ve toplumun gelişimine yapılan en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz. Sanat ise duyguları harekete geçirerek ilham verip farkındalık oluşturma gücüne sahip. Sesim Resim projesi, bize bu iki alana birden destek olma fırsatını sundu. Bu çok yönlü, sıra dışı projenin ana sponsorluğu üstlenmek bizim için büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Biz, bu projeye toplumdan aldığımızı topluma geri vermek amacıyla başladık. Ne mutlu bize ki TEGV çocuklarının ve gönüllülerinin hikayeleri de bu inancın en somut kanıtı oldu! Dileğimiz, kıymetli sanatçı Cenk Yüksel'in “Sesim Resim” projesinin başka çocuklara, başka ailelere, başka insanlara da ilham vermesi, daha fazla hayata dokunması”

“Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak üzere çalışanlarımız ve dev gönüllü ordumuz ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz”

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizin 24 ilindeki 55 noktamızda ilköğretim çağındaki çocuklarımıza ücretsiz nitelikli eğitim desteği veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe güçlü ve donanımlı bireyler olarak hazırlamak üzere çalışanlarımız ve dev gönüllü ordumuz ile faaliyetlerimizi yürütürken ECE Türkiye gibi eğitimin önemi konusunda farkındalığı yüksek firmaların desteğini hissetmek bize güç veriyor. İçinde hikâyeyi, sanatı ve seslendirme tarafında da pek çok değerli sanatçıyı buluşturan Sesim Resim projesinin çocuklarımızın eğitimi için yapılıyor olması Türkiye'de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Sesim Resim projesinin sahibi sanatçı dostumuz Cenk Yüksel'e, projeyi destekleyen ECE Türkiye'ye, seslendirmede karşılık beklemeden görev alan değerli sanatçılarımıza, üç milyondan fazla hikayeyi temsilen projede yer alarak tablolara can veren TEGV ailesinin üyelerine ve ilgileri ile eğitime destek olacak sanatsever bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“TEGV çocuklarının hikayeleri, bir tırtılın kelebeğe dönüşerek özgürce uçmasını anlatıyor”

Sesim Resim projesinin sahibi Cenk Yüksel, “İlki çok ses getiren projem Sesim Resim'in ikinci bacağını bu defa eğitimde fırsat eşitliği teması ile TEGV yararına gerçekleştireceğim için hem çok heyecanlı ve hem de çok mutluyum. TEGV çocuklarının hikayelerini okurken, bambaşka bir duygu dünyasına sürüklendim Hayal dünyamda, TEGV'in başardığı şeyin, bir tırtıl halinde kendilerine gelen çocukları kelebeğe dönüştürerek özgürce uçmalarını sağlamak olduğunu düşündüm. Bu o kadar ulvi bir amaç ki Ve devamında özgürce uçanların çoğunun yuvaya geri dönerek diğerlerine de uçmayı öğrettiklerine; bu eğitim seferberliğinin çığ gibi büyüdüğüne tanık oldum. Bana bu sezon “eğitimde fırsat eşitliği” teması ile yola çıkan sergimi tek kelime ile nasıl tanımlayacağımı sorsanız, cevabım “UÇMAK” olur Bu sergi sayesinde ana sponsorumuz ECE Türkiye aracılığıyla TEGV çocuklarının uçabilmesine bir nebze katkı sağlayabilecek olmanın tarif edilemez hazzını yaşadığımı da belirtmek isterim” dedi.

DB Positive organizasyonuyla hayata geçirilen Sesim Resim projesi kapsamında, TEGV'in nitelikli eğitim desteği vererek hayatlarına dokunduğu kişiler ve TEGV gönüllülerinin ilham veren hikayeleri, önce Cenk Yüksel tarafından resmedildi. 10 hikaye, daha sonra sanat, spor ve edebiyat dünyasının ünlü ve sevilen isimleri Arif Pişkin, Cem Davran, Ceyda Düvenci, Eda Erdem, Emre Kınay, Sunay Akın, Umut Oğuz, Yetkin Dikinciler, Zeyno Eracar ve Ziynet Sali tarafından seslendirildi. Resimler, ECE Türkiye yönetim portföyündeki 7 alışveriş merkezinde Ekim ayı sonuna kadar sergilenecek. Ziyaretçiler, resimlerin altında yer alan QR kodları ile resimlerin hikayelerini de dinleyebilecek. Tabloların satışıyla projeden elde edilecek gelir, TEGV'e aktarılarak yine eğitime desteğe dönüşecek.