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Eczacı kadının içinde 80 bin TL olan çantasını parkta otururken çaldılar

Eczacı kadının içinde 80 bin TL olan çantasını parkta otururken çaldılar
Eczacı kadının içinde 80 bin TL olan çantasını parkta otururken çaldılar

Küçükçekmece’de parkta otururken içinde 80 bin TL bulunan çantasını çaldırdı. Kadının imdadına yetişen polis ekipleri içi para dolu çantayı 2 saat içinde bularak teslim etti.

Eczacı kadının içinde 80 bin TL olan çantasını parkta otururken çaldılar - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı'da eczacılık yapan Ada A. dükkandan çıkarken kasada bulunan parayı bankaya yatırmak için bir çantaya koyarak yanına aldı. Daha sonra dükkanı kapatan kadın eczanenin yanında bulunan parkta arkadaşları ile oturmak istedi. Daha sonrasında arkadaşlarından ayrılıp eve giden kadın sabah uyandığında çantayı kaybettiğinin farkına vardı. Önce oturduğu parkı kontrol eden Ada A. bankta çantasını göremeyince soluğu polis karakolunda aldı. Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliğine gelen kadın kayıp çantası için ihbarda bulundu.

Furkan Tan - Medeni Topaloğlu - Veysel Ensar Gökçegözog

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