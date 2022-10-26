Eczacı kadının içinde 80 bin TL olan çantasını parkta otururken çaldılar

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı'da eczacılık yapan Ada A. dükkandan çıkarken kasada bulunan parayı bankaya yatırmak için bir çantaya koyarak yanına aldı. Daha sonra dükkanı kapatan kadın eczanenin yanında bulunan parkta arkadaşları ile oturmak istedi. Daha sonrasında arkadaşlarından ayrılıp eve giden kadın sabah uyandığında çantayı kaybettiğinin farkına vardı. Önce oturduğu parkı kontrol eden Ada A. bankta çantasını göremeyince soluğu polis karakolunda aldı. Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliğine gelen kadın kayıp çantası için ihbarda bulundu.

Furkan Tan - Medeni Topaloğlu - Veysel Ensar Gökçegözog

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