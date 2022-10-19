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Eczacıbaşı 7. kez Erikli'yle anlaşma imzaladı

Eczacıbaşı 7. kez Erikli'yle anlaşma imzaladı
Eczacıbaşı 7. kez Erikli'yle anlaşma imzaladı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Erikli ile olan sponsorluk anlaşmasını yeniledi. 2022-23 voleybol sezonu için imzalanan anlaşmayla Erikli, üst üste yedinci kez Eczacıbaşı Dynavit’in su sponsoru oldu.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, su sponsoru olan Erikli ile anlaşmasını yeniledi. Yapılan anlaşma doğrultusunda firma, 2022-2023 sezonu boyunca Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın su sponsorluğunu üstlenecek. Altı yıldır devam eden anlaşmanın yeni döneminde, sponsorluk kapsamı da genişletildi. Bu doğrultuda Erikli, 2022-23 voleybol sezonunda, Eczacıbaşı Spor Kulübünün altyapı sporcularına da su desteği verecek. Su firması, bu anlaşma ile, pek çok yönden kadınlara ilham olan ve genç sporcular yetiştirilmesine öncülük eden Eczacıbaşı Dynavit'in başarı mücadelesinde, yurt içi ve yurt dışındaki maçlarda ekibin yanında olacak..

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