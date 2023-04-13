Eczacıbaşı, banyo yenileme alanında hizmet veren e-ticaret sitesini hayata geçirdi

Eczacıbaşı Topluluğu'nun güvencesiyle yayına alınan Decoverse.com, dekorasyon tarafında büyük bir açığı ve ihtiyacı görerek, önemli bir hizmet anlayışı ile öne çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre platform üzerinden banyoya dair farklı markalardan binlerce ürünü zengin bir çeşitlilikte tüketicilere ulaştırırken e-ticaretin de ötesinde mimar ve iç mimarlar tarafından özel olarak tasarlanan ilham veren banyo tasarımları, 15 dk ücretsiz görüşme imkanı sunan “Mimara Sor” butonu ve usta hizmeti konusunda da total bir hizmet sunuyor.

E-ticaret platformu hakkında şu bilgiler verildi:

Decoverse.com blog yazıları, ilham veren banyo tasarım örnekleri ile kullanıcılarının banyo yenileme süreçlerine “hayal etme” aşamalarından itibaren dahil oluyor. Mimarlar ve iç mimarlar tarafından platformda bulunan ürünlerden tasarlanan farklı tarzda banyo tasarımlarından beğenilen ürünleri satın alabilmek de mümkün. Platform kullanıcı istediği takdirde bu ürünleri uygulayacak doğru ustaları da temin ederek banyo yenileme konusunda anahtar teslim bir hizmet veriyor. Şu an banyo yenileme konusunda aktif olan platform, ilerleyen süreçte dekorasyon alanındaki tüm tecrübesini yaşam alanlarının diğer kısımlarına da taşıyarak bütünsel bir şekilde evrilmeyi hedeflediğinin de müjdesini veriyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.