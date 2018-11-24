Eczacıbaşı çanakkale Belediye'ye set vermedi

Salon: Anafartalar
Hakemler: Yılmaz Duman, Barış Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Ebru Bedir, Birgül Güler, Işıl Öz (L), Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Semra Özer
Eczacıbaşı Vitra: Güldeniz Önal, Tijana Boscovic, Lauren Gıbbemeyer, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Dilara Bağcı (L), Meliha İsmailoğlu, Kim Yeon Koung, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer
Setler: 24-26, 11-25, 21-25
Süre: 79 dakika (32, 22, 25)
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