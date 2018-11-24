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Eczacıbaşı çanakkale Belediye'ye set vermedi

Eczacıbaşı çanakkale Belediye'ye set vermedi
Eczacıbaşı çanakkale Belediye'ye set vermedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında, Çanakkale Belediyespor ile Eczacıbaşı Vitra ile karşılaştı. Mücadeleyi Eczacıbaşı Vitra 3-0 kazandı.

Salon: Anafartalar 

Hakemler: Yılmaz Duman, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Ebru Bedir, Birgül Güler, Işıl Öz (L), Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Semra Özer

Eczacıbaşı Vitra: Güldeniz Önal, Tijana Boscovic, Lauren Gıbbemeyer, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Dilara Bağcı (L), Meliha İsmailoğlu, Kim Yeon Koung, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer

Setler: 24-26, 11-25, 21-25
Süre: 79 dakika (32, 22, 25)

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