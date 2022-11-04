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Eczacıbaşı Dynavit 2022-2023 sezonu Red Bull tanıtım filmi tam not aldı

Eczacıbaşı Dynavit 2022-2023 sezonu Red Bull tanıtım filmi tam not aldı
Eczacıbaşı Dynavit 2022-2023 sezonu Red Bull tanıtım filmi tam not aldı

Yeni sezona 4 kulvarda şampiyonluk parolasıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit’in gelenekselleşen sezon başı videosu yayınlandı. Red Bull sponsorluğunda çekilen tanıtım filmi sosyal medyada binlerce beğeni alırken, taraftarlardan da tam not aldı.

Eczacıbaşı Dynavit 2022-2023 sezonu Red Bull tanıtım filmi tam not aldı - Tıkla İzle

Kadrosuna kattığı isimlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Eczacıbaşı Dynavit, yayınladığı sezon öncesi videosuyla herkesi heyecanlandırdı. Güçlü ve iddialı bir tonda çekilen videoda takım kaptanları Tijana Boskovic ve Simge Aköz'ün yanı sıra takımın önde gelen isimleri Hande Baladın, Laura Heyrman, Irına Voronkova, Aybüke Özel, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Maja Ognjenovic, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Dilay Özdemir, Defne Başyolcu, Sinead-Jack Kisal ve Samantha Fabris yer aldı. Eczacıbaşı Dynavit, misli.com Sultanlar Ligi yeni sezonuna da Fenerbahçe galibiyetiyle merhaba demişti.

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