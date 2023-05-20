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Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa ikincisi

Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa ikincisi
Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa ikincisi

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit, rakibi VSK'ya yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, VSK'ya mağlup olarak Avrupa ikinciliği elde etti.

Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa ikinciliği sonucu kasasına 250 bin Euro koydu.
Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, müsabakanın ardından İHA'ya yaptığı açıklamada, “Mütevazı kadromuzla Avrupa ikincisi olduk. Biz bir şirket takımıyız. Ama önümüzdeki sezon takıma birkaç takviye yaparak bu sefer şampiyon olmak istiyoruz. Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonu olduk. Amacımız bunları tekrarlamak” ifadelerini kullandı.

Uygar Aydın
 

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