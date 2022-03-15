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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda avantajı sağladı

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda avantajı sağladı
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda avantajı sağladı

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final serisi ilk maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart’ı evinde 3-1 mağlup etti.

CEV Kupası final serisi ilk müsabakasında Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart 'ı ağırladı. Turuncu-beyazlılar, sahasında rakibini 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması için avantaj sağladı.
Eczacıbaşı, 22 Mart Salı günü Almanya'da kupayı müzesine götürebilmek için parkeye çıkacak.

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)
Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin
Allianz MTV Stuttgart: Van de Vyver, Segura Palleres, Timmerman, Ceasar, Lee, Lohuis (Koskelo, Todorova, Jasper
Setler: 25-19, 22-25, 25-20, 25-17
Süre: (23', 26', 28', 24') (101 dakika)

Uygar Aydın - İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın

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