Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda avantajı sağladı

CEV Kupası final serisi ilk müsabakasında Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart 'ı ağırladı. Turuncu-beyazlılar, sahasında rakibini 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması için avantaj sağladı.

Eczacıbaşı, 22 Mart Salı günü Almanya'da kupayı müzesine götürebilmek için parkeye çıkacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin

Allianz MTV Stuttgart: Van de Vyver, Segura Palleres, Timmerman, Ceasar, Lee, Lohuis (Koskelo, Todorova, Jasper

Setler: 25-19, 22-25, 25-20, 25-17

Süre: (23', 26', 28', 24') (101 dakika)

Uygar Aydın - İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın